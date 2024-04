Juventus, Vlahovic: "Abbiamo fatto una grande partita. Ci aspetta una gara difficile a Roma"

Si è conclusa la Semifinale d'andata di Coppa Italia. La Juventus, all'Allianz Stadium di Torino, ha vinto per 2-0 contro la Lazio, con i gol decisivi di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. La sfida di ritorno è in programma il 23 aprile allo Stadio Olimpico di Roma.

L'autore del secondo gol bianconero, Dusan Vlahovic, nel post partita è intervenuto ai microfoni di Mediaset per analizzare la sfida da pochi minuti conclusa e non solo:

"Quanto avevamo bisogno di una serata così? Tantissimo, veniamo da un periodo veramente difficile per tutti noi. Sapevamo che dovevamo essere all'altezza per questa partita. E' stata una sfida tosta, è solo il primo tempo perché ci aspetta sicuramente una partita difficile a Roma. Questa ora la archiviamo, ora pensiamo al campionato che è importantissimo e andiamo partita per partita.

Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, con un allenatore forte, sicuramente hanno cambiato tantissimo, non era facile per noi. Abbiamo dato tutto, dopo il primo gol è stato tutto più facile. Abbiamo giocato solo il primo tempo, ci aspetterà il ritorno a Roma, ma anche il campionato, dove dobbiamo tornare assolutamente a vincere.

Potevo fare molto meglio, ma l'importante è che la squadra vinca. Oggi abbiamo vinto e sono felicissimo, dobbiamo continuare così. Per me non è importante chi fa gol e assist, l'importante è vincere. Brutto periodo alle spalle? Speriamo di si, oggi abbiamo fatto una grande partita. Faccio i complimenti ai miei compagni, ringrazio i tifosi che sono venuti anche oggi in tantissimi, complimenti anche al mister per come ha preparato la partita".