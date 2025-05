Lazio-Lecce: i numeri delle due avversarie a confronto, impressionante

Domani 25 maggio alle 20:45 è in programma l'ultima partita della stagione per le aquile, l'incontro non sarà affatto facile, infatti, l'avversario sarà il Lecce, club che lotterà fino all'ultimo minuto per non retrocedere in Serie B. Domani per la Lazio potrebbero verificarsi vari scenari, infatti, in caso di trionfo all'Olimpico e sconfitta della Juventus e della Roma, rispettivamente contro il Venezia e il Torino, i biancocelesti potrebbero accedere in Champions League, mentre in caso di pareggio del club di Ranieri, le aquile entrerebbero in Europa. Un pareggio, invece, permetterebbe alla Lazio di qualificarsi matematicamente in Conference, infatti, la Fiorentina si trova sotto di 3 punti, tuttavia, in caso di sconfitta delle aquile e di trionfo dei viola ad Udine, sarebbe la squadra di Palladino ad occupare l'ultimo posto in Coppa, uno scenario molto amaro per il club di Baroni.

Lazio-Lecce: i precedenti tra le due avversarie

Sono in totale 46 i precedenti incontri tra la Lazio e il Lecce, di cui 35 nel Campionato di Serie A, con un bilancio di 19 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte per le aquile, inoltre, nelle ultime 5 partite disputate tra i due club si contano una sconfitta, un pareggio e 3 vittorie, di cui l'ultima risale al match del 21 dicembre terminato 1-2, grazie al rigore battuto da Taty e al gol di Adam Marusic. Anche il bilancio tra i mister sembra sorridere alla Lazio, infatti, si contano 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte tra il club biancoceleste e il tecnico Giampaolo, mentre Baroni con il Lecce ha totalizzato 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta. Sono 4, invece, i precedenti tra i due allenatori, con un bilancio di 2 trionfi, un pareggio ed una sconfitta.

Lazio-Parma: i numeri dei due club a confronto

Sono molte le partite in Serie A disputate dalle due squadre a partire dalla stagione 1929/1930, tuttavia, mentre le aquile sono già scese in campo in 2813 match di Campionato, il Lecce è a quota 677, inoltre, si contano 1093 vittorie per i biancocelesti, mentre per il club di Giampaolo soltanto 146.