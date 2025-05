Lazio, ancora nessun rinnovo per Vecino: 3 club colgono l'occasione e puntano il centrocampista

La fase di calciomercato estivo sta per arrivare e porterà molti cambiamenti all'interno della squadra, infatti, molti calciatori sono in dubbio e la prossima stagione potrebbero non indossare la maglia biancoceleste, tra questi risalta il nome di Matias Vecino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sulla piattaforma X, sembra che la Lazio non sia ancora giunta ad un accordo per il rinnovo del numero 5, tuttavia, al momento non sembra ancora esserci una rottura definitiva tra le sue parti. Con il destino del centrocampista nel club biancoceleste non certo, tre squadre hanno chiesto notizie a parametro zero sul calciatore.

Vecino: 3 squadre puntano il biancoceleste

Il centrocampista è entrato nel mirino di tre/quattro squadre, comprese alcune de La Liga, infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, con il rinnovo con la Lazio non ancora certo, i club hanno cominciato a chiedere notizie a parametro zero sul biancoceleste numero 5. Tra le squadre che hanno mostrato interesse verso il 33enne risalta il club turco Fenerbahce, che in questa stagione è riuscito a posizionarsi al 2° posto nella classifica della Super Lig, 22 punti al di sopra del Besiktas, club che occupa il 4° posto e in cui gioca l'ex capitano della Lazio Ciro Immobile.

La stagione di Vecino

Sono in totale 28 le partite in cui Vecino è sceso in campo nella stagione attuale, di cui 19 di Campionato, dove il centrocampista ha messo a segno 2 reti e compiuto 3 assist. In Europa League, invece, sono 9 i match disputati dall'ex Inter e 2 gli assist realizzati. Un bilancio ottimo per il calciatore, tuttavia, per gran parte della stagione il numero 5 è stato indisponibile a causa di un grave infortunio.