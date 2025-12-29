De Grandis: "Gli arbitri non hanno 'paura' della Lazio perché"

Le polemiche sul gol di Davis in Udinese-Lazio non si sono placate nemmeno a distanza di qualche giorno. Nella giornata di ieri la società biancoceleste ha deciso di prendere posizione, pubblicando una lunga lettera per contestare le scelte arbitrali che hanno influito negativamente sui risultati della squadra di Sarri. Su questa situazione è intervenuto anche Stefano De Grandis, che ha commentato la situazione a Radio Laziale.

A Inter, Milan e Juventus lo avrebbero annullato. Gli arbitri non hanno 'paura' della Lazio perché non è una società che fa rumore. Rocchi sa benissimo che tantissimi errori stanno arrivando sempre contro la Lazio.

Noslin attualmente è molto meglio di Castellanos, ha fatto tre tiri in porta e con uno avrebbe anche segnato, deve giocare lui. Isaksen non è il preferito di Sarri perché Cancellieri ha caratteristiche più vicine alle richieste del mister, soprattutto per la sua fisicità.