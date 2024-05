Orsi: "Troppi errori dei singoli. I cambi di Tudor…"

La Lazio esce dall'U-Power Stadium di Monza con un solo punto, che fa dimenticare il sogno Champions e consolida quantomeno, anche grazie al risultato di oggi della Fiorentina, un posto nella prossima Europa League, che va tuttavia ancora confermato. La prestazione incolore della squadra di Tudor ha lasciato interdetti molti tifosi e ieri la squadra è stata chiamata sotto il settore ospiti per un confronto.

Tra le molte voci che hanno commentato la prestazione biancoceleste è arrivata anche quella dell'ex portiere della Lazio Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio.

"Togliere due palleggiatori mi è sembrato esagerato, hai abbassato la squadra ancora di più, però la Lazio era andata in vantaggio. Il Monza questa partita meritava di vincerla. La Lazio ha guadagnato un punto, anche se poteva prenderne tre.

Cataldi e Casale?

Però ci sono anche le responsabilità individuali. Cataldi sul primo gol perde una palla che non si può perdere in quel modo. Sul secondo gol Romagnoli cicca la palla e Casale marca Djuric da dietro e non riesce a contrastarlo. Ma a cosa pensano i difensori? Se avesse vinto, visto il calendario alla mano la Lazio sarebbe stata tra le più accreditate per andare in Champions, così con questo punto consolida l’Europa League”.