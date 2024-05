Luis Alberto smentisce le presunte minacce ricevute e fa chiarezza sul confronto con i tifosi

La Lazio ieri non ha convinto ed è uscita dalla trasferta di Monza con un solo punto che frena i sogni Champions che si erano riaperti. I ragazzi di Tudor non hanno interpretato bene una gara che poteva rivelarsi fondamentale per il prosieguo del campionato e tra scelte tattiche discutibili e macroscopici errori individuali la squadra ieri è stata chiamata a raduno dai tifosi presenti a Monza per un confronto sotto al settore ospiti.

Depositphotos

Il confronto coi tifosi avvenuto ieri

Dopo la partita i giocatori biancocelesti sono andati tutti sotto al settore richiamati dai propri tifosi, da quello che si è visto dalle immagini televisive gli animi ad un certo punto si sono scaldati con, evidentemente, qualche parola che non è stata digerita bene da qualche componente della rosa, seppur la situazione sia poi rientrata ed il confronto sia terminata con gli animi distesi. Già Marusic nel post-partita aveva smentito confronti troppo accesi ribadendo il solo incitamento dei tifosi. Ora è arrivata la smentita definitiva attraverso un messaggio social di Luis Alberto.

Il messaggio sui social di Luis Alberto