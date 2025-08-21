Como-Lazio, nessuna conferenza nel prepartita per il Comandante: i dettagli

L'estate è quasi finita e la Lazio sta per riscendere in campo, infatti, domenica 24 agosto alle ore 18:30 le aquile disputeranno la prima partita della stagione 2025/2026 e sarà il Como di Fabregas il loro avversario, nuova minaccia per tutte le Big. Oltre a ciò, il match rappresenterà il ritorno del Comandante Maurizio Sarri alla guida della rosa biancoceleste, tuttavia, per ascoltare le dichiarazioni del tecnico bisognerà attendere il termine della partita, infatti, il mister non si esprimerà in conferenza stampa prima dell'incontro.

Como-Lazio: nessuna conferenza stampa nel prepartita per il Comandante

Sarà una grande emozione poter vedere di nuovo le aquile scendere in campo e lottare per portarsi a casa i 3 punti e per l'occasione l'incontro sarà trasmesso sia su Dazn che su Sky, tuttavia, per poter ascoltare i commenti del tecnico Maurizio Sarri, i tifosi biancocelesti dovranno attendere fino al termine dei 90 minuti, infatti, il mister si avvicinerà ai microfoni soltanto una volta terminato il match.

Como-Lazio: le probabili formazioni

