Garlaschelli: "Como-Lazio sarà un debutto difficile per entrambe. Il ritorno di Sarri?..."
Renzo Garlaschelli, ex Lazio ed ex Como, si è espresso a La Gazzetta dello Sport riguardo l'incontro tra le due squadre bella prima giornata di Campionato
Il Campionato di Serie A sta per aprire le porte per la stagione 2025/2026 e nella prima giornata le aquile dovranno scendere in campo al Sinigaglia per affrontare il club di Fabregas. In merito all'incontro Como-Lazio si è espresso l'ex attaccante Renzo Garlaschelli ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.
Su Como-Lazio
Sarà un debutto difficile per entrambe. La Lazio trova un avversario che già l’anno scorso ha fatto bene e che si è rinforzato con tanti acquisti.
Sulla campagna acquisti bloccata della Lazio
Un vero peccato. L’anno scorso è andata complessivamente molto bene, tranne poi perdersi nel finale. È una buona squadra, con qualche innesto mirato sarebbe diventata ancora più forte.
Su che reparto servirebbero dei rinforzi
Secondo me sarebbe servito qualcosa in attacco, reparto nel quale ci sono buoni giocatori, ma manca un vero bomber. Il vuoto lasciato da Immobile non è stato ancora colmato.
Sul ritorno di Sarri
La sua presenza è un valore aggiunto per la squadra. Che, ripeto, secondo me è forte anche senza acquisti. Io credo che abbia tutte le carte in regola per giocarsi insieme ad altre formazioni la qualificazione in una coppa europea. Sarri ha avuto il vantaggio di poter lavorare sin dal primo giorno di ritiro sul gruppo definitivo. È un particolare da non sottovalutare.
Sul Como
Una formazione di livello, con tanti giovani interessanti. Fabregas ha già fatto bene nella scorsa stagione. È un tecnico di valore che dà alla squadra un gioco spettacolare. La società gli ha regalato molti elementi di prospettiva, ora lo aspetta un compito non facile, ma lui ha dimostrato di essere all’altezza. È una squadra interessante, ma io ci andrei cauto con certi pronostici. Il progetto è sicuramente valido, ma sia alla società sia all’allenatore va dato tempo