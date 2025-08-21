Il Campionato di Serie A sta per aprire le porte per la stagione 2025/2026 e nella prima giornata le aquile dovranno scendere in campo al Sinigaglia per affrontare il club di Fabregas. In merito all'incontro Como-Lazio si è espresso l'ex attaccante Renzo Garlaschelli ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

Su Como-Lazio

Sarà un debutto difficile per entrambe. La Lazio trova un avversario che già l’anno scorso ha fatto bene e che si è rinforzato con tanti acquisti.

Sulla campagna acquisti bloccata della Lazio

Un vero peccato. L’anno scorso è andata complessivamente molto bene, tranne poi perdersi nel finale. È una buona squadra, con qualche innesto mirato sarebbe diventata ancora più forte.

Su che reparto servirebbero dei rinforzi

Secondo me sarebbe servito qualcosa in attacco, reparto nel quale ci sono buoni giocatori, ma manca un vero bomber. Il vuoto lasciato da Immobile non è stato ancora colmato.

Sul ritorno di Sarri

La sua presenza è un valore aggiunto per la squadra. Che, ripeto, secondo me è forte anche senza acquisti. Io credo che abbia tutte le carte in regola per giocarsi insieme ad altre formazioni la qualificazione in una coppa europea. Sarri ha avuto il vantaggio di poter lavorare sin dal primo giorno di ritiro sul gruppo definitivo. È un particolare da non sottovalutare.

Sul Como