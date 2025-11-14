Moldavia-Italia, Tonali: "Da fuori è facile valutare, ma devi viverla..."

Sandro Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Rai 1 per commentare la vittoria dell'Italia contro la Moldavia, grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito.

Le dichiarazioni di Tonali a Rai 1

Un primo tempo dove non fai gol e ogni minuto la partita si fa più pesante. Oggi era difficile, anche se noi eravamo più forti qualitativamente sapevamo che era importante per noi. La vittoria nel finale ci dà tanto perché è tutta benzina per il nostro percorso futuro. Noi ci abbiamo provato. Quando abbiamo avuto tanti cambi e meno giorni per preparare questa partita. Dovevamo trovare prima il gol, però non dobbiamo trovare nessuna scusa. Dovevamo sbloccarla prima. Ogni minuto era sempre più difficile fare gol, ma alla fine l’abbiamo vinta per noi stessi.

Gattuso? Ci sta aiutando tanto. Stiamo lavorando tanto insieme. E la base per costruire il nostro castello. Abbiamo fatto pochi ritiri con lui ma ci dà tanto e noi cerchiamo di trasformare questo tempo insieme in qualcosa di positivo. Dobbiamo essere delle spugne e prendere tutto dallo staff e da lui. Contestazioni dei tifosi? Dal campo non dai attenzione perché c’è adrenalina ed è difficile sentire una voce esterna. Se quando le cose vanno male e uno stadio da 100mila persone ci viene contro, dobbiamo andare avanti.

