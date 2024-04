Champions League, il quadro completo delle Semifinali: date e orari dei match

Con i successi di Bayern Monaco e Real Madrid nella serata di ieri, arrivati rispettivamente contro Arsenal e Manchester City, si è concluso il quadro delle qualificate alle Semifinali di Champions League. Il Bayern ha superato per 1-0 l'Arsenal, dopo che la sfida d'andata si è conclusa sul risultato di parità a Londra, 2-2. Il Real invece, dopo il 3-3 dell'andata, ha pareggiato anche il ritorno contro il City per 1-1, vincendo però per 3-2 ai calci di rigore.

Real Madrid e Bayern Monaco quindi si aggiungono a Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, qualificate alle Semifinali nella serata di martedì, completando così il quadro delle quattro squadre rimaste a giocarsi la Champions League 2023/2024.

Champions League, il quadro delle Semifinali: date ed orari

Il tabellone aggiornato dopo i Quarti di Finale, ha decretato le due Semifinali:

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain

Bayern Monaco-Real Madrid

Le gare d'andata, che si giocheranno entrambe in Germania, a Monaco di Baviera e Dortmund, si svolgeranno tra martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio 2024. Le sfide di ritorno invece, a Parigi e Madrid, si disputeranno la settimana dopo, tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio 2024.

Le due vincitrici saranno le protagoniste della Finale di Champions League 2023/2024, che si contenderanno il titolo sabato 1° giugno 2024 a Wembley (Londra).

Champions League, il cammino delle quattro squadre fino alle Semifinali

Il Borussia Dortmund, dopo aver vinto il Girone F con Paris Saint Germain, Milan e Newcastle, ha superato il PSV agli Ottavi di Finale prima di eliminare l'Atletico Madrid ai Quarti di Finale.

Il Paris Saint Germain, arrivato secondo nel Girone F proprio alle spalle dell'avversaria delle Semifinali, il Borussia Dortmund, ha passato il turno agli Ottavi di Finale contro la Real Sociedad, prima di eliminare il Barcellona agli Ottavi di Finale.

Il Bayern Monaco, dopo aver vinto il Girone A con Copenhagen, Galatasaray e Manchester United, ha conquistato il passaggio del turno ai Quarti di Finale contro l'Arsenal superando la Lazio agli Ottavi di Finale.

Il Real Madrid, vincitore del Girone C con Napoli, Braga ed Union Berlino, ha superato il Lipsia agli Ottavi di Finale, prima di eliminare il Manchester City ai Quarti di Finale.