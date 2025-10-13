Gigot in ripresa, ma la Lazio lavora per la cessione

Come riportato da Il Corriere dello Sport, tra i tanti infortunati in questa Lazio figura Samuel Gigot, che Sarri non ha mai avuto effettivamente a disposizione pur non considerandolo ideale per il suo stile di gioco.

La riabilitazione

Il difensore francese è stato operato a metà settembre alla caviglia e la prima fase per il rientro prevede una riabilitazione in Francia.

Si lavora per la cessione

Sempre secondo Il Corriere dello Sport, ora si sta lavorando sulla cessione di Gigot. L'obiettivo della Lazio è quello di alleggerire il monte ingaggi, mentre sarà difficile rientrare dei 4 milioni spesi per il cartellino. La soluzione più plausibile vede una cessione in prestito con il club biancoceleste che punterà su un obbligo di riscatto, ma occhio al rischio minusvalenza.