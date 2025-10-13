Castroman: "Da gregario a protagonista A Cancellieri dico: guida la Lazio"

Lucas Martin Castroman è rimasto nel cuore di tutti i tifosi laziali per quel gol segnato allo scadere nel derby contro la Roma. L'ex calciatore argentino ha rilasciato un'intervista sulle colonne de Il Corriere della Sera in cui ha parlato dell'emozione di quel gol per poi analizzare il momento attuale della Lazio, eccone alcuni estratti.

Tutto. Stavamo spingendo molto, era il terzo angolo di fila che avevamo conquistato. La cosa che però ricordo in maniera più nitida è la sensazione prima del gol: sentivo che potevo segnare. Quando ho visto la palla venire verso di me, ho pensato solo a calciare. Ho avuto il merito di crederci con convinzione. Poi quello che è successo dopo, è indescrivibile.