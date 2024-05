Kamada torna tra i convocati del Giappone dopo sei mesi

Kamada è senza ombra di dubbio il giocatore più valorizzato dalla nuova gestione Igor Tudor, che lo ha reso un perno del centrocampo biancoceleste impiegandolo molto anche sulla trequarti sfruttando la duttilità del centrocampista nipponico. Kamada dopo esser stato escluso dalla sua Nazionale in occasione della Coppa d'Asia di gennaio ha ritrovato la convocazione per le partite del secondo turno preliminare asiatico dei Mondiali del Nord/Centro America.

Il 24, la Federcalcio giapponese (JFA) ha annunciato i 26 convocati della nazionale giapponese che disputerà le due partite del secondo turno preliminare asiatico dei Mondiali del Nord/Centro America, con il ritorno del centrocampista Daichi Kamada (Lazio). All'azione per la prima volta in circa sei mesi dallo scorso novembre.



Kamada, trasferitosi dal Francoforte alla Lazio in questa stagione, ha avuto momenti difficili sotto la guida dell'ex allenatore Maurizio Sarri e non è stato selezionato dalla squadra della Coppa d'Asia a gennaio di quest'anno, ma a marzo di quest'anno è stato sostituito da Igor Tudor nominato allenatore, è diventato un giocatore regolare, iniziando otto partite di fila. Nella partita contro l'Inter (△1-1) del 19, ha realizzato anche un potente tiro dalla media distanza.