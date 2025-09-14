Sassuolo-Lazio, Tarik: "Dobbiamo dare di più, siamo pronti"
Il giocatore neroverde ha parlato in vista della sfida contro i biancocelesti
Verso Sassuolo-Lazio
Tarik, calciatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara con la Lazio.
Queste le sue parole:
Dobbiamo dare tutti di più, concentrazione, intensità, nelle fasi finali, abbiamo parlato, siamo pronti. Berardi è fondamentale, porta esperienza, sa cosa ci possiamo aspettare da un campionato così, ci aiuta sempre, anche Matic, Pinamonti.