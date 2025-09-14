Sassuolo-Lazio, Tarik: "Dobbiamo dare di più, siamo pronti"

Tarik, calciatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara con la Lazio.

Dobbiamo dare tutti di più, concentrazione, intensità, nelle fasi finali, abbiamo parlato, siamo pronti. Berardi è fondamentale, porta esperienza, sa cosa ci possiamo aspettare da un campionato così, ci aiuta sempre, anche Matic, Pinamonti.