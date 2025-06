Lotito: "La Lazio non ha problemi di giocatori, al massimo aggiustiamo a gennaio"

La partita finale della stagione 2024/2025 ha rivelato uno scenario terrificante per i tifosi biancocelesti , infatti, dopo l'eliminazione dall'Europa League a causa della sconfitta ai calci di rigore contro il Bodoe-Glimt e la vittoria in casa che ormai sembrava soltanto un ricordo lontano, in seguito alla sconfitta contro il Lecce, la Lazio ha lasciato il posto per la Conference League alla Fiorentina e, insieme al Milan, passerà la stagione 2025/2026 senza disputare nessuna partita nelle competizioni europee. Oltre a ciò i tifosi hanno anche dovuto salutare il mister Marco Baroni, nuovo allenatore del Torino, ma in compenso hanno riabbracciato il tecnico Maurizio Sarri, tornato per salvare la Lazio. A portare ulteriore scompiglio è stata la notizia riguardante la campagna acquisti rinviata a settembre a causa dei tre parametri FIGC sforati (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato). Riguardo la campagna acquisti bloccata e la decisione del Comandante di restare a bordo della nave, Claudio Lotito si è espresso ai microfoni de Il Messaggero, rivelando anche le cifre che sono state offerte per alcuni biancocelesti

Claudio Lotito a Il Messaggero

Sul blocco di mercato

La norma così non può andare avanti. Non rispecchia la situazione del club in questo momento perciò non è giusto che venga posto il blocco.

Sulle necessità della Lazio

Se decido di fare acquisti ricapitalizzo, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità di capitali, né problemi di giocatori. Al massimo aggiustiamo a gennaio, non è questo il problema. Non abbiamo né necessità di vendere i big e né di acquistare. Anzi, dobbiamo sfoltire la rosa perché abbiamo 30 giocatori per una competizione.

Le offerte arrivate

Per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni, idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli. Tchaouna l’ho venduto a 15 (14 più 3 di bonus, ndc). Ma non voglio smantellare la squadra.

Su Maurizio Sarri