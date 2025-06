Dalla Lazio all'Avellino: ecco chi è Alessandro Milani

In base a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Avellino potrebbe essere riuscito a trovare un accordo con la Lazio per prendere in prestito il terzino della Primavera biancoceleste: Alessandro Milani.

Il profilo del calciatore

Alessandro Milani è nato il 14 giugno 2005 e ha iniziato la sua carriera calcistica nella Polisportiva Carso, prima di entrare a far parte del settore giovanile biancoceleste, nel 2018. Dopo essersi messo bene in luce, è stato convocato in prima squadra nel 2024 per giocare la partita di Coppa Italia contro il Napoli… ma non solo, Milani è stato chiamato dalla squadra maggiore anche in Europa League contro il Ludogorets Razgrad e Viktoria Plzen.

Milani, inoltre, ha rappresentato l'Italia in tornei nazionali con l'U17, l'U18 e l'U19. Essendo italo-venezuelano, però, il terzino classe 2005 ha deciso di rappresentare il Venezuela con l'U20.

Perché l'Avellino lo ha scelto?

Come riportato da Tuttomercatoweb, Milani si è messo molto in luce nell'ultimo periodo, portando a termine, quest'anno, una stagione con 3 gol e 5 assist. Attualmente, inoltre, è impegnato con la Nazionale venezuelana per le gare di qualificazione al mondiale… è per questo motivo che per l'ufficialità sull'operazione Milani-Avellino, si dovrà attendere il suo ritorno in Italia.