Incredibile operazione di calciomercato Liverpool-Bayer Leverkusen: 150 milioni sul piatto

Una vera e propria bomba di calciomercato mondiale. Il nome è quello di Florian Wirtz, giovane talento che si sta affermando sempre più con costanza e prestazioni vestendo la maglia del Bayer Leverkusen. La sua avventura in terra tedesca sembra ad un passo dall'esser terminata, a riportarlo è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che tramite i suoi canali social sottolinea come il calciatore tedesco sia vicinissimo al trasferimento al Liverpool.

Le cifre dell'affare

Sembra mancare solo l'ufficialità, tutto è stato definito tra i due club. Liverpool e Bayer Leverkusen hanno impostato la trattativa su cifre mostruose che toccano i 150 milioni di euro, compresi vari bonus e maggiorazioni legate ad obiettivi futuri da raggiungere. Florian Wirtz è pronto dopo 5 stagioni a lascia Lerverkusen, arrivato nel 2020 dal Colonia è determinato nel fare il salto di qualità in una big europea.

I suoi numeri

Florian Wirtz ha illuminato il calcio tedesco ed europeo con le sue giocate. Caratteristiche che farebbero gola a chiunque: velocità, tecnica e buon rendimento in termini di gol. Un giocatore veramente completo che ha stupito anche giocando contro le italiane. Fu protagonista sopratutto nella semifinale dello scorso anno di Europa League in cui ubriacò gli avversari giallorossi eliminandoli ad un passo dalla finale. Per lui con la maglia del Bayer Leverkusen ben 140 presenze segnando 35 reti.