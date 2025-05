25° anniversario, Cucchi: "Lo Scudetto rappresenta una giustizia grazie al Dio del calcio"

Per il ritorno al Centro Sportivo di Formello dell'ex Presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, in conferenza stampa per la presentazione del nuovo libro di Spina e Baiocchini Diluvio e Delirio - lo Scudetto più incredibile di sempre" è intervenuto anche lo storico telecronista Riccardo Cucchi.

Le parole di Riccardo Cucchi

Arrivò in modo sorprendente. Io ragazzo di curva arrivato ad esser telecronista. Radiocronaca più difficile della mia vita in cui ero obbligato a nascondere il vulcano che c'era nel mio cuore. Dovevo tener lontano il me laziale che aveva vissuto lo scudetto del 12 maggio del 1974 in curva quando feci la radiocronaca con la Juventus.

Continua il telecronista