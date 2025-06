Vecino, rinnovo: fumata bianca... ecco tutti i dettagli

L'ultimo periodo biancoceleste per Vecino è stato ricco di alti e bassi: nei giorni passati sono arrivate molte indiscrezioni. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista uruguaiano avrebbe atteso solo sette giorni per ricevere delle risposte concrete dalla società laziale. Trascorso questo periodo, avrebbe poi deciso di valutare le offerte di altre squadre.

Poco fa, però, è arrivata la notizia riguardo il rinnovo: è stato firmato.

Vecino - Depositphotos

Il rinnovo

Come riporta Sky Sport sul proprio profilo X, Matias Vecino, centrocampista biancoceleste, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Dopo l'ufficialità del rinnovo di Pedro, in base a quanto riportato da TMW, lo spagnolo e Vecino potrebbero avere un ruolo principale soprattutto a gara in corso, grazie alle loro qualità da veterani.

Il post social