Il compleanno di Patric e la sua militanza nella Lazio

E' stato un punto fermo per la Lazio di Sarri, adesso vuole imporsi anche con Tudor. Oggi il difensore spagnolo compie 31 anni, arrivato qui a Roma nel lontano 2015 con molte difficoltà iniziali vista la giovane età ma con il passare del tempo si è preso sempre di più la scena indossando anche più volte la fascia da capitano. In una stagione dove molti singoli non hanno reso come ci si aspettava, lo spagnolo è stato uno dei migliori. In questi anni alla Lazio è migliorato molto sotto il punto di vista tecnico tattico soprattutto sotto la cura Sarri, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Patric però è cresciuto anche mentalmente diventando uno dei principali leader di questa squadra, evidenziando il suo apporto soprattutto nei momenti di grande difficoltà che si sono presentati quest'anno.

La carriera calcistica di Patric

Il difensore spagnolo non ha militato in tantissime squadre, partendo dal Barcellona B nella quale ha totalizzato 87 presenze condite da 4 gol. Soltanto una invece è stata l'apparizione nel Barcellona dei "grandi". Arrivato nel 2015 alla Lazio, Patric nella squadra biancoceleste è sceso in campo per ben 204 partite segnando 4 gol.