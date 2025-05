Pedro illumina San Siro: doppietta e pareggio contro l’Inter

Ci sono giocatori che non smettono mai di sorprendere. Calciatori che, anche quando il tempo sembra aver già detto tutto sul loro conto, trovano sempre un modo per riscrivere la storia. Pedro, alla soglia dei 37 anni, ha dimostrato ancora una volta di essere uno di questi. Nella maestosa cornice di San Siro, contro una delle squadre più forti, è bastato il suo ingresso dalla panchina per cambiare il volto della partita e, con una doppietta da fuoriclasse, lo spagnolo ha trascinato la Lazio a un pareggio di prestigio contro l’Inter. Entrato nel secondo tempo con il piglio di chi ha ancora fame, Pedro ha illuminato il gioco biancoceleste con la sua classe cristallina. Due reti diverse ma entrambe decisive: una da rapace d’area, con il tempismo e la lucidità di un veterano, l’altra da giocatore totale, con intelligenza tattica e freddezza chirurgica. In un momento in cui la squadra sembrava destinata a soffrire fino alla fine, è stato lui, ancora una volta, a prendersi la scena, con la naturalezza dei grandi. Non è solo una questione di gol.

viaonefootball Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Dalla panchina

Pedro ha offerto una prestazione fatta di movimenti intelligenti, gestione dei tempi, intuizioni tecniche. Un manuale vivente del calcio offensivo, condensato in pochi minuti, ma bastati a lasciare il segno. La sua capacità di leggere le situazioni prima degli altri, di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto, è figlia di una carriera vissuta ad altissimi livelli e che, evidentemente, ha ancora qualcosa da dire.

Pedro è certezza

In una Lazio che cerca risposte e identità in questo finale di stagione, Pedro rappresenta una certezza. Non è solo un uomo spogliatoio o una bandiera d’esperienza: è ancora, pienamente, un uomo partita. C’è chi entra per dare il cambio. E c’è chi entra per cambiare la partita. Pedro, contro l’Inter, ha fatto esattamente questo. L’ha fatto con la naturalezza di chi sa che il talento non ha età. Il calcio, il vero calcio, gli deve ancora qualche pagina e lui è pronto a scriverle.