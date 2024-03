La Lazio, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato le modifiche sulla vendita dei biglietti in Lazio-Juventus: di seguito la nota.

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani venerdì 22 marzo, verranno messi in vendita i tagliandi per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Juventus in programma martedì 23 aprile alle ore 21:00.