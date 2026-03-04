Marcos Antonio diventa un punto fermo dell'XI di Crespo

Accordo tra Marcos Antônio e San Paolo

Il San Paolo ha definito nelle ultime ore l’intesa per il rinnovo con il centrocampista Marcos Antônio. L'ex calciatore della Lazio, oggi 25enne, era legato da un contratto in scadenza a metà stagione, ma è pronto a sottoscrivere un nuovo accordo per altre quattro annate, estendendo il vincolo con il club fino al 2030, come riportato da UOL Esporte.

I numeri stagionali di Marcos Antônio

Nel campionato attuale, l’ex mediano biancoceleste conta 13 apparizioni con la maglia del Tricolor Paulista, con una sola partecipazione diretta a una rete. Pur con statistiche offensive limitate, il centrocampista si è ritagliato uno spazio centrale nell’impianto tattico del tecnico Hernán Crespo, diventando un punto fermo dell’undici titolare.