Pedullà: "In arrivo il via libera della Lazio, Fares è a un passo dal..."

La Lazio ha appena ufficializzato il suo nuovo centravanti: Boulaye Dia. Il senegalese ha già svolto il suo primo allenamento in gruppo come si evince dal video pubblicato sul sito della Lazio.

La Lazio, chiuso l'affare Dia, per quanto riguarda il mercato in entrata si concentrerà molto probabilmente su un altro pallino di questa sessione estiva: Michael Folorunsho, finito fuori rosa con il Napoli di Antonio Conte. Servirà tuttavia sistemare anche i molti esuberi presenti in rosa e per questo il diesse Fabiani è a lavoro anche sul fronte uscite, per cercare di piazzare tutti quei giocatori non ritenuti idonei al nuovo ciclo della Lazio. A tal proposito ci sono importanti novità su Mohamed Fares.

Fares vicinissimo al Panserraikos

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Fares è vicinissimo al Panserraikos, squadra di Super League 1 (la Serie A greca). Il via libera della Lazio sarebbe imminente con l'operazione che è dunque in via di conclusione.

Mohamed Fares è reduce dall'esperienza a Brescia della passata stagione con cui ha totalizzato 16 presenze nella serie cadetta ed è pronto a volare in Grecia per un nuovo capitolo della sua carriera.

Depositphotos

Il tweet di Pedullà