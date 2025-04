Milan in finale di coppa Italia e la Lazio non sorride

Stasera è andato in scena il derby milanese che metteva in palio la finale di coppa Italia. Il Milan ha rifilato una netta batosta all'Inter, un secco 0-3 che ha regalato la vittoria della semifinale agli uomini di Sergio Conceicao.

Un risultato che potrebbe complicare i piani alle squadre che lottano per un posto in Europa ( Lazio compresa ). Infatti potrebbe essere un nuovo ostacolo in particolare per quella che è la corsa all'Europa League. Rischiano di ridursi i posti per competizione europea alla sola quinta posizione. Il regolamento, infatti, parla chiaro. Ai nastri di partenza all'Italia spettavano 7 slot per le competizioni europee: quattro per la Champions League ( accessibili solo dal campionato ), due per l'Europa League ( il quinto posto in campionato e la vittoria della Coppa Italia ) e uno per la Conference ( la sesta posizione ). In caso di vittoria, però, della Coppa Italia di una squadra posizionatasi tra le prime cinque, allora il posto a lei destinato in Europa League verrebbe assegnato alla sesta classificata in campionato, facendo slittare la Conference al sesto posto.

Ipotesi Milan che vince la coppa Italia

I rossoneri sono ancora in attesa di scoprire contro chi disputerà la finale di Coppa Italia. Domani è in programma la seconda semifinale di ritorno, con il Bologna che è reduce dal 3-0 dell'andata contro l'Empoli e con entrambi i piedi già allo Stadio Olimpico. Se, però, in finale gli rossoblu dovessero perdere contro la squadra di Conceicao - attualmente nona e fuori dalle competizioni europee - allora il secondo slot per l'Europa League andrebbe ai rossoneri, con il campionato che qualificherebbe alla competizione europea solo la quinta in classifica ( oggi la Juve ), con la sesta che vrebbe spedita in Conference League ( per ora la Lazio ).

In caso di vittoria del Bologna

Cambia tutto se ad alzare la coppa nazionale fosse il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano attualmente è quarta in campionato, se alla fine dell'anno dovesse confermare la propria posizione o piazzarsi comunque tra le prime cinque e vincere la Coppa Italia, allora la qualificazione in Europa League sarebbe destinata alla quinta e alla sesta della Serie A (attualmente Juve e Lazio), con la settima (oggi la Roma) che andrebbe in Conference. Ma se il Bologna dovesse clamorosamente perdere l'accesso alla finale di Coppa Italia, facendo spazio all'Empoli, o uscire tra le prime cinque del campionato, allora tutto tornerebbe allo schema originale.