Israele-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso

Le scelte dei tecnici

Archiviata la goleada contro l’Estonia a Bergamo, l’Italia di Gennaro Gattuso è pronta a tornare in campo. L’avversario è Israele, reduce dal netto 4-0 conquistato in Moldavia. Per gli azzurri la parola d’ordine è continuità: una vittoria è fondamentale per alimentare il percorso verso la fase finale del Mondiale e per allontanare lo spettro delle ultime delusioni nelle qualificazioni.



Di seguito le formazioni ufficiali

ISRAELE (4-2-3-1): Da.Peretz, Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. A disp.: O.Glazer, Nir On, Shlomo, Gandelman, Shua, Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Jehezkel, Turgeman, Blorian, Azoulay. Ct: Shimon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. A disp.: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P. Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini. Ct: Gennaro Gattuso.