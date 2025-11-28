Veron inibito per 6 mesi: il motivo è sorprendente

Immagini che hanno del clamoroso quelle che arrivano dall'Argentina nel corso della sfida tra Estudiantes e Rosario Central.

Passilo de honor di spalle: così l'Estudiantes accoglie il Rosario Central

Le polemiche sono scoppiate dopo che il Rosario Central si è laureato campione per aver raccolto più punti tra “apertura” e “clausura”, ma questa decisione dell'AFA ha scatenato fortissimi polemiche in tutto il paese. La prima squadra affrontata dal Rosario Central è stato l'Estudiantes, che nel consueto Pasillo de Honor riservato ai neo-campioni ha deciso di prendere una netta posizione. I giocatori infatti si sono voltati di spalle durante il Pasillo, ma il gesto non è piaciuto alla federazione che ha fatto scattare squalifiche pesantissime.

Veron inibito per sei mesi e pioggia di squalifiche

I giocatori dell'Estudiantes sono stati squalificati per due giornate, sanzione che scatterà nel 2026. Il capitano della squadra invece non potrà più indossare la fascia al braccio, mentre il presidente del club Juan Sebastian Veron è stato inibito per sei mesi dalla federazione.