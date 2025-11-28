Milan-Lazio: la lista dei convocati scelta da Maurizio Sarri

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati scelti da Maurizio Sarri per Milan-Lazio

Domani sera alle 20.45 la Lazio affronterà il Milan: per Sarri ed Allegri si tratta del primo round di una doppia sfida ravvicinata dal momento che giovedì sarà il turno dei rossoneri di far visita ai biancocelesti per gli ottavi di Coppa Italia, ma prima testa al campionato.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati scelti da Maurizio Sarri per Milan-Lazio.

Il comunicato della Lazio

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani in trasferta contro il Milan (ore 20:45).

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Sarri - Depositphotos
Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. 

All. Allegri.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. 

All. Sarri. 

