Lazio-Napoli, Spinazzola in conferenza: "Abbiamo studiato la Lazio e sapevo che..."

Pesante vittoria del Napoli allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio: nonostante il successo di livello, i partenopei sono riusciti ad agguantare solo il secondo posto in classifica, in attesa del match di questa sera dell'Inter contro il Bologna.

Nel post gara dell'Olimpico, il giocatore partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Sala Stampa.

La Lazio con una linea a 4 se Elmas attaccava l’area veniva preso da Marusic o mi veniva a prendere Cancellieri o ero solo, ha funzionato questo e siamo contenti.

La fase di costruzione oggi ha fatto la differenza, loro non venivano uomo su uomo e scivolavano sempre quindi era difficile per loro e avevamo superiorità numerica dietro, siamo stati molto bravi a giocare con i centrocampisti e sapevamo che avrebbero avuto difficoltà.