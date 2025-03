I top 11 delle partite di Europa League: c'è un laziale

Si sono chiusi gli ottavi di finale di Europa League. Le italiane, Lazio e Roma, possono sorridere per due vittorie arrivate all'ultimo secondo. I biancocelesti si sono portati a casa una vittoria importante sul complicato campo del Viktoria Plzen grazie al lampo finale di Gustav Isaksen, sinistro a giro, potente e preciso che ha fatto esplodere di gioia i 600 tifosi giunti in terra ceca per sostenere la squadra.

Gli uomini di Baroni sicuramente non hanno brillato, anzi, hanno disputato una delle peggiori partite della stagione ma il buon segnale arriva dal fatto che quando tutto va male la squadra riesce a soffrire, tenere e portare a casa il risultato senza arrendersi mai, nemmeno in 9 contro 11. Inoltre Officalwhorescored ha riportato i top 11 delle squadre scese in campo e figura il nome di un calciatore laziale.

Chi è il laziale tra i migliori 11

Analizzando la partita della Lazio di ieri sera, alla Doosen Arena di Plzen, si fatica a trovare un giocatore che possa aver brillato al punto di essere inserito in una top 11. Un nome c'è però, che ha lavorato nell'ombra, nella retroguardia, facendo il lavoro sporco ma vestendo anche i panni di goleador inedito. Parliamo di Alessio Romagnoli. Per lui partita di sacrificio e stacco di testa che ha portato in vantaggio la sua squadra nel primo tempo.

Gli altri giocatori della migliore formazione

I top 11 sono stati colonizzati da una squadra, il Bodo Glimt, che ha disputato una partita eccezionale contro i greci dell'Olympiakos portando a casa un 3-0 ridondante. Gli altri giocatori sono dei Glascow di Rangers e dell'Olympique Lione. Sono 4 quindi le squadre a comporre questa speciale top 11.