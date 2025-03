Grassadonia: "Col Napoli sarà una sfida importante"

Momento importante e delicato per la Lazio Women. Poco fa ha parlato ai microfoni ufficiali del club l'allenatore delle biancocelesti Gianluca Grassadonia. Le sue parole sono andate ad analizzare l'attuale momento della squadra e in particolare della prossima con il Napoli, valida per la seconda giornata della poule salvezza.

Le parole di Grassadonia

Siamo pronti. È una partita completamente diversa perché hanno cambiato allenatore, viene da un buon percorso fatto perché ha pareggiato con la Juve e ha messo in difficoltà la Roma e ha battuto il Como. Si presenta con una formazione diversa, sarà una partita tanto importante per noi quanto per loro. Parlo molto con le ragazze e ce lo diciamo da tanti giorni che dobbiamo fare il massimo in queste gare poichè restano, tutti dobbiamo dimostrare qualcosa e quindi sarà un match contro una squadra che ha fame di punti e che deve tirarsi fuori da una classifica difficile. Noi non siamo salvi e dobbiamo spingere e non sbagliare gara dal punto di vista mentale.

La classifica che preme

Bisogna blindare la salvezza al più presto, una volta fato ciò dobbiamo vincerle tutte. Non è solo questo l’obiettivo, abbiamo maturato esperienza in campionato e pagato quando sbagliato. Siamo in un buon momento ma non dobbiamo dimenticarci le partite in cui non siamo stati presenti.

Possibili sorprese in formazione