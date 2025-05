Tavares sempre più lontano dalla Lazio: troppi infortuni e la società si interroga sul futuro

Mancano solo due giornate al termine del campionato e solo dopo la società penserà al futuro di questa Lazio: tanti nodi da sciogliere, il primo fra tutti quello riguardante il terzino Tavares, alle prese con l’ennesimo infortunio che lo tiene lontano dal campo, terzino il cui futuro non sembra più essere così legato alla maglia biancoceleste.

L’involuzione di Tavares

L’arrivo del portoghese aveva lasciato tutti a bocca aperta anche a Formello: il terzino era un fulmine in campo, partiva, arrivava sul fondo, crossava e sfornava assist da record. Questo è stato il primo mese con l’aquila sul petto di Tavares, questa magia si è interrotta a causa dei numerosi infortuni e non è più tornata: gli ultimi assist sono arrivati tra Lazio-Genoa e Como-Lazio di fine ottobre. Come riporta Il Corriere dello Sport, Tavares, in seguito, è entrato in un tunnel, sopraffatto dalla paura di farsi male dopo ogni stop, perdendo brillantezza e prontezza in campo.

