Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Alessandro Tiberti

Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Alessandro Tiberti, morto all’età di 61 anni. Volto e voce di Rai Sport per oltre trent’anni, Tiberti è stato una figura di riferimento per l’informazione sportiva italiana.

A dare l’annuncio è stata la stessa Rai, attraverso una nota di Viale Mazzini, che ha espresso profondo cordoglio per la perdita di “un giornalista di grandi capacità professionali e di raro spessore umano”. Un lutto che, come sottolineato dall’azienda, coinvolge tutta la comunità Rai.

Nel messaggio ufficiale, la Rai ha voluto stringersi con affetto ai familiari di Tiberti in questo momento di dolore, ricordandolo con riconoscenza e stima, come esempio di giornalismo al quale continuare a guardare e fare riferimento. Una carriera lunga, solida e apprezzata, che lascia un segno profondo nel racconto dello sport italiano.