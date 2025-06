Furlani-Tavares: presto la sfida sui 100mt fra il terzino ed il lunghista

Un'idea nata fra lo scherzo e il gioco presto si trasformerà in realtà: Mattia Furlani, campione italiano del salto in lungo e Nuno Tavares sono pronti a sfidarsi in una sfida sui 100mt.

Sfida Tavares-Furlani sui 100mt: guanto di sfida accettato

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel corso di una diretta su Twitch è stato lo stesso bronzo olimpico a Parigi a confermare di aver accettato la sfida lanciata da Nuno Tavares in una gara sui 100 metri piani. Da giorni i due ri-condividono storie sui propri profili social alimentando la curiosità dei fan che ora aspettano solo di gustarsi la corsa. Inoltre si tratterebbe di un derby vista la dichiarata fede giallorossa di Mattia Furlani che in occasione delle partite della Roma è spesso presente fra gli spalti e ogni volta che gareggia nella capitale non perde occasione di ricordare il suo tifo. Riuscirà il terzino biancoceleste portoghese ad aggiudicarsi questo speciale derby?

Le parole di Furlani