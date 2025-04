Europa League: svelati gli incassi della Lazio durante il percorso europeo

La rosa biancoceleste aveva svolto un ottimo percorso in UEFA Europa League, almeno fino ai quarti di finale, dove é stata elimata dal Bodoe/Glimt,infatti, per tutta la prima fase della competizione europea, le aquile, si erano mantenute alla vetta della classifica, un grande risultato merito di 6 vittorie, un pareggio contro il Ludogorets ed una sconfitta contro il Braga in 8 partite disputate. Ottima anche la differenza tra gol segnati e subiti, infatti, considerando anche gli ottavi e i quarti di finale, sono 23 i palloni mandati in rete dal club, con Pedro e Castellanos come marcatori principali, mentre erano soltanto 10 i gol subiti, inoltre, la Lazio era riuscita a totalizzare anche 3 clean sheet. Numeri molto diversi rispetto al Campionato, dove sono 53 le reti e 43 i gol subiti, con Taty come miglior marcatore, mentre si contano 6 partite a reti inviolate.

Foto Proietto

Europa League: svelati gli incassi della Lazio

Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, nel percorso in UEFA Europa League la Lazio avrebbe incassato circa 30 milioni, di cui 23 relativi ai bonus legati ai risultati e ai diritti commerciali. Per la sfida al ritorno dei quarti di finale contro il Bodoe/Glimt, invece, si contano circa 2 milioni, provenienti dai 54.000 biglietti venduti, record di spettatori per i biancocelesti nella competizione europea che batte il record precedente di 43.000 ai quarti di finali del 2018 contro il Salisburgo. Oltre a ciò, la società dovrebbe aver incassato circa 5 milioni nelle precedenti partite giocate in casa, 6 nel girone e il ritorno degli ottavi contro il Viktoria Plzen.

