Sarri: "Tutti pensavano che non avessimo più motivazioni ma..."

Il mister Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.

Campo difficile, qui hanno perso Juventus e Roma. Non possiamo essere troppo delusi per aver fatto un solo punto. Entrambe le formazioni hanno fatto fatica a creare situazioni estremamente pericolose. Il risultato può essere anche giusto. La cosa positiva è che tutti pensavano non avessimo più motivazioni, al contrario i ragazzi hanno lottato, erano dentro mentalmente, questo non si può discutere. Sono partite toste, che ti servono sicuramente. Era una gara di livello agonisticamente elevato. Flaminio? I tifosi spero di trovarli prima, è già un problema enorme così per noi. Figuriamoci dover aspettare fino alla fine dei lavori del Flaminio Spero di rivederli molto prima. Non ho visto l'ultima conferenza stampa, ma ho visto qualche rendering. Che ti devo dire? Sarebbe una cosa bellissima, avere una casa propria, un luogo in cui riconoscersi sarebbe tanta roba.