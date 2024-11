Lazio, Sorrentino su Provedel: "Tifo per lui, è forte!"

Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona e di altre squadre di Serie A, ha parlato con entusiasmo di Ivan Provedel, l’attuale estremo difensore della Lazio, durante un’intervista a TvPlay. Sorrentino ha avuto l’opportunità di allenarsi con Provedel e con Elia Caprile, giovani promesse del ruolo, e ha condiviso il suo punto di vista sul talento di entrambi.

Sorrentino su Provedel

“Negli ultimi anni della mia carriera, ho visto crescere sia Elia Caprile che Ivan Provedel. Ho un ottimo rapporto con entrambi. Ricordo bene quando parai il rigore a Cristiano Ronaldo, c’è una foto bellissima con Elia che mi abbraccia. Era più felice di me! Provedel invece è un portiere con grande forza e un potenziale davvero interessante. Lo sento spesso, è un ragazzo con qualità e una prospettiva brillante, e sono davvero contento dei suoi successi."

Sorrentino su Caprile

L’ex portiere ha anche parlato del suo ruolo come mentore per i giovani colleghi:

“Sono stato fortunato ad allenarmi con loro e a poter trasmettere il valore del sacrificio, della concentrazione e della dedizione al lavoro quotidiano. Quando Elia ha detto che sono il suo idolo, è stata una grande soddisfazione”.

Sorrentino ha anche condiviso il suo “podio” personale dei portieri preferiti, includendo Provedel, Donnarumma e Caprile, con cui ha legato molto: “Li considero tutti dei grandi portieri e gli voglio bene”, ha dichiarato. In chiusura, ha fatto un pensiero sui portieri che hanno segnato la storia del calcio italiano: “Se parliamo di leggende, per me Buffon, Peruzzi e Tacconi sono i numeri uno”.