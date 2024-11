Lotito sul Flaminio: "Vi svelo quando presenterò lo studio di pre-fattibilità"

Claudio Lotito questa sera sarà presente allo Stadio Olimpico per assistere alla tredicesima giornata di campionato che vedrà affrontare alle 20:30 la Lazio contro il Bologna di Vincenzo Italiano in una gara fondamentale per la squadra di Baroni alla ripresa della Serie A dopo la sosta nazionali. Nel frattempo il patron del club capitolino si sta muovendo sul fronte dei possibili rinnovi: Vecino, Pedro e Marusic fanno parte della vecchia guardia che al momento è in scadenza di contratto per cui il patron dovrà affrontare questo discorso anche con il dirigente sportivo, Angelo Fabiani. Ma nonostante i svariati impegni, Claudio Lotito rimane fedele alla questione dello Stadio Flaminio che regalerebbe un'immensa gioia al popolo biancazzurro, infatti nell'edizione odierna de “Il Messaggero”, il presidente della Lazio ha rilasciato le ultime dichiarazioni sul progetto dello stadio.

Le parole di Lotito sul Flaminio

Fine novembre o al massimo entro il 10-15 dicembre presenterò uno studio di pre-fattibilità in Campidoglio. Il progetto esecutivo verrà dopo l'assenso di massima. E non c'è nessuna strategia legata a quanto sta avvenendo con la Roma nuoto. In Comune ci aspettano, noi andiamo per conto nostro senza guardare a nessun altro.

Il progetto sullo Stadio

Da diverso tempo si parla dell'interesse della Lazio di accaparrarsi il vecchio Stadio Flaminio, peccato che la società biancoceleste abbia dovuto far fronte alla concorrenza giallorosso: la Roma nuoto si è rivelata la prima rivale della Lazio, propendo anch'essa un progetto per assicurarsi lo stadio. Lotito non demorde e in questi ultimi mesi ha anche ottenuto un'importante accordo con i Legends, società che ha già lavorato in passato con grandi squadre come il Real Madrid, il Manchester City e il Barcellona. Nel frattempo pare il progetto della Roma nuoto abbia riscontrato delle criticità, motivo per cui l'inserimento del club capitolino sembrerebbe più facilitato. Il Campidoglio attende la proposta della società biancoceleste e a quando detto oggi Lotito ha proprio svelato il periodo in cui pensa di presentarlo, 10-15 dicembre. Ad oggi i tifosi della Lazio dovranno ancora attendere qualche giorno per avere novità.