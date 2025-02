La Lazio monitora Belahyane e Fazzini: il punto di Pedullà

La Lazio tornerà in campo domani, la partita con il Cagliari è fondamentale per ritrovare la vittoria e per riprendersi il quarto posto. Il calciomercato terminerà proprio qualche ora dopo la fine di Cagliari-Lazio: la società è alla ricerca di un centrocampista e, in questi minuti, Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti importanti su due calciatori attenzionati da tempo da Fabiani.

La Lazio rilancia per Belahyane

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in queste ore la Lazio è tornata su Belahyane: il classe 2004 potrebbe lasciare Verona in queste ore con i biancocelesti che hanno fatto un rilancio. Su di lui ci sono gli occhi di Fiorentina e Rennes, con il Marsiglia alla finestra. In questo momento però, visti gli ottimi rapporti con il Verona la Lazio ha ripreso i contatti per portare Belahyane a Roma.

La situazione su Fazzini

Torna di moda un altro nome per la Lazio: stiamo parlando di Jacopo Fazzini. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ora è l’Empoli che spinge per Fazzini (infortunatosi nel riscaldamento) e ha contattato la Lazio (rapporti deteriorati) che nel frattempo ha rilanciato per Belahyane.