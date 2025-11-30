Atalanta-Fiorentina 2-0, Palladino supera la squadra Vanoli

La partita delle 18.00 di oggi vede affrontarsi l'Atalanta e la Fiorentina. Due squadre che hanno cambiato, in corso di campionato, l'allenatore. Match combattuto ma che vede una vittoria facile della squadra di Palladino su quella di Vanoli. Decidono i gol di Kossonou a pochi minuti dalla fine del primo tempo e di Lookman nella ripresa con una Fiorentina che fatica a rendersi pericolosa in fase offensiva. Alla fine dei 90 minuti è 2-0 per la dea.

Il match

Fin dalle prime battute di gara il dominio è bergamasco. La Fiorentina troppo impacciata e una manovra fin troppo lenta. Ben altro invece per i padroni di casa che creano tanto davanti ma devono aspettare il 41simo per cambiare il risultato grazie al gol di Kossonou.

Nel secondo tempo la squadra di Vanoli prova a metterci altro spirito ed altra grinta ma dal punto di vista del gioco cambia poco. Arriva il secondo gol dell'Atalanta grazie a Loookman. Risponde la Fiorentina con una spinta più forzuta ma che porta solo ad un palo colpito da Kean con un colpo di testa.

Le rispettive classifiche

Continua la crisi in casa viola, altra delusione. Mister Vanoli ha portato una scossa nel gruppo ma la vittoria manca ancora ( in 3 partite due pareggi e una sconfitta ) . I punti sono 6 e la posizione in classifica è la penultima.

Tre punti d'oro per l'Atalanta invece. La posizione, dopo 13 partite, è l'undicesima con ben 16 punti messi da parte. Un campionato che proseguirà con Palladino, che sembra aver dato già una impronta alla squadra.