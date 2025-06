"Su c'è er Maestro che ce sta a guardà...", la nuova campagna abbonamenti: costi e novità

Dopo l’indizio social, arriva anche l’ufficialità: al via domani la campagna abbonamenti 2025/26 della S.S. Lazio, denominata "Su c'è er Maestro che ce sta a guardà...". La società biancoceleste ha confermato il lancio attraverso il sito ufficiale.

Per quanto riguarda i prezzi, il club ha scelto la linea della continuità, mantenendo invariate le tariffe rispetto alla passata stagione. La novità principale, invece, riguarda il cambio nominativo: “Il cambio utilizzatore per questa stagione è disponibile per un massimo di 5 partite nel corso dell’intera stagione. Sarà possibile effettuare un solo cambio utilizzatore sulla stessa partita.”

Di seguito tutte le informazioni necessarie per il rinnovo o l'acquisto dell'abbonamento.

La nota della società

L’abbonamento della stagione 2025/26 comprende le 19 partite casalinghe di Campionato di Serie A Enilive e la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa. L’inizio della campagna abbonamenti è previsto per giovedì 26 giugno e il termine della vendita è fissato a mercoledì 20 agosto. Di seguito le fasi di vendita: Fase 1 - Rinnovo Rinnovo con prelazione sul posto e nuovo abbonamento sui posti liberi Dalle ore 16:00 del 26 giugno fino alle ore 23:59 del 9 luglio sarà possibile rinnovare l’abbonamento con la garanzia di poter confermare il posto della stagione 2024/25. Allo stesso tempo, sarà anche possibile acquistare il proprio abbonamento scegliendo tra i posti rimasti disponibili nei vari settori. Nei giorni 10 e 11 luglio i vecchi abbonati, che ancora non avranno rinnovato, potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione.

Fase 2 – Nuovo Abbonamento Vendita libera Dalle ore 16:00 del 14 luglio fino alle ore 23:59 del 20 agosto sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento sui posti rimasti liberi al termine della prelazione.

I prezzi

Ulteriori info

Abbonamento valido per 20 gare casalinghe L’abbonamento della stagione 2025/26 comprende le 19 partite casalinghe di Campionato di Serie A Enilive e la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa. Cambio utilizzatore Il cambio utilizzatore per questa stagione è disponibile per un massimo di 5 partite nel corso dell’intera stagione. Sarà possibile effettuare un solo cambio utilizzatore sulla stessa partita. Per le tariffe ridotte i cambi utilizzatori sono possibili solo verso pari categoria. Aquilotto in Curva Nord L’abbonamento a tariffa ridotta Aquilotto in Curva Nord può essere acquistato solo ed esclusivamente in fase di rinnovo in prelazione (dal 26/6 al 9/7). L’abbonamento Aquilotto in tutti gli altri settori dello stadio deve comunque essere necessariamente acquistato abbinato ad un abbonamento adulto (intero, donna e over 65) e fino a un massimo di 3. Curva Maestrelli e Distinti Sud Est L’abbonamento in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est dà diritto ad assistere a 19 partite, e precisamente 18 partite casalinghe di Campionato di Serie A Eni Live e la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa. E’ esclusa la partita di campionato Lazio-Roma. Ai titolari di questa tipologia di abbonamento, in occasione del derby casalingo, sarà garantita una fase di acquisto riservata per un posto tra quelli disponibili al prezzo corrispondente al rateo dell’abbonamento dello specifico settore acquistato. Acquisto online La S.S. Lazio raccomanda e consiglia di non acquistare gli abbonamenti in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali che ricordiamo sono le ricevitorie Vivaticket e il portale web sslazio.vivaticket.it. Al costo degli abbonamenti online verrà applicata una commissione di servizio.

Agevolazioni per i tifosi: scegli le tariffe ridotte e paga in tre rate

Sono previste tariffe ridotte per le seguenti categorie: Aquilotto La tariffa Aquilotto è riservata alle ragazze e ai ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2011. Questa tipologia di abbonamento è valida per 15 partite (compresa la gara degli ottavi di Coppa Italia) con possibilità di acquistare il biglietto in prelazione in occasione delle partite contro Inter, Juventus, Milan e Roma. In Curva Nord l’abbonamento a tariffa ridotta Aquilotto può essere acquistato solo ed esclusivamente in fase di rinnovo in prelazione (dal 26/6 al 9/7). L’abbonamento Aquilotto, in tutti gli altri settori dello stadio, deve comunque essere acquistato necessariamente abbinato ad un abbonamento adulto (intero, donna e over 65, fino a un massimo di 3). Under 16 La tariffa Under 16 è dedicata a ragazze e ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2009 ed è consentita per tutti i settori dello stadio. Donna La tariffa Donna è dedicata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori dello stadio fatta eccezione per la Tribuna d’Onore. Over 65 La tariffa Over 65 è dedicata ai nati prima del 1° gennaio 1960 ed è disponibile solo per i settori Tribuna Tevere, Tribuna Tevere Top e Tribuna Monte Mario laterale e Tribuna Monte Mario Centrale. Invalidi 100% Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti l’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore. Il beneficiario di questa tariffa potrà rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD. Disabili in carrozzella con Accompagnatore Per accedere a questa tariffa ridotta occorre essere in possesso della documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore nel settore dedicato “Tevere Disabili” fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il beneficiario di questa tariffa potrà rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD. La S.S. Lazio ricorda che tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2021, potranno accedere allo stadio senza un titolo di accesso, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso. Per qualsiasi altro tipo di info, contattare: [email protected] Acquista l’abbonamento a rate con PayPal Puoi rinnovare o acquistare il tuo nuovo abbonamento in modalità online sslazio.vivaticket.it – fino ad un massimo di 4 – scegliendo la modalità di pagamento PayPal, previa registrazione o autenticazione (per coloro che siano già registrati) sul relativo portale. Nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti per tale modalità, potrai scegliere “PayPal Paga in 3 rate”, che in pochi passaggi ti permetterà di suddividere il tuo acquisto in tre pagamenti senza interessi e senza commissioni di ritardo. Non appena sarà completata con successo la procedura di pagamento e sarà elaborata la relativa ricevuta, il tuo acquisto sarà andato a buon fine e sarà emesso l’abbonamento o gli abbonamenti.

Le tessere fedeltà