Lazio, sfuma un obiettivo che piaceva tanto a Sarri

Parte a rilento il calciomercato della Lazio. Per ora tutto è fermo, i soliti problemi che bloccano le manovre in entrate della società capitolina. Due i problemi principali da risolvere: l'indice di liquidità e il piazzamento degli esuberi. A Formello si lavora con Maurizio Sarri che spera in un'accelerata improvvisa che potrebbe avvenire solo grazie a qualche cessione.

Ruolo importante che vuole puntellare l'allenatore toscano è il centrocampo. Le attenzioni sono puntate su una mezzala che risponda alle caratteristiche dettate da Sarri. Un nome risaputo, che si è dimostrato essere un pallino dell'allenatore ex Chelsea, è quello di Loftus Cheek. A far chiarezza sulla sua situazione è stato il direttore sportivo Tare.

Tare e le parole su Loftus Cheek

A volte è difficile sostituire alcuni calciatori, però penso che il Milan ha un giocatore come Loftus-Cheek, che secondo me è uno dei giocatori più completi del panorama europeo. Può essere un giocatore fondamentale per la prossima stagione. Dobbiamo gestire la situazione sua degli infortuni, ma come giocatore non si discute. Inizialmente vogliamo giocare con un centrocampo a tre.

Parole chiare e che chiudono quasi la porta in faccia a qualsiasi discorso di trasferimento. Inizialmente il centrocampista rossonero sembrava non rientrare negli schemi del neo allenatore Massimiliano Allegri, adesso invece emerge altro. Sarà dura quindi strappare Loftus Cheek al Milan vista la considerazione che ha la società di lui.

Novità importanti sul capitolo cessioni

L'augurio dell'ambiente biancoceleste è l'arrivo di qualche cessione che potrebbe sbloccare il mercato ed iniziare ad aprire il cantiere Sarri. Nelle ultime ore arrivano novità importanti dall'Inghilterra in questo senso. Sembra infatti che la Lazio stia chiudendo la cessione di Tchaouna al Burnley, le cifre anche appaiono importanti: 14 milioni più 3 di bonus.

Una cessione che porterebbe a Formello un'importante plusvalenza ( Tchaouna fu acquistato un anno fa a 8 milioni e mezzo ) . Da qui il direttore sportivo Fabiani potrebbe iniziare ad accontentare Sarri per quanto riguarda la situazione acquisti.