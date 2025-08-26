L’ex Lazio Pancaro: “La società è responsabile di tutto. Qualificazione europea difficile così”
L’intervista dell’ex Lazio Giuseppe Pancaro ai taccuini del quotidiano Il Messaggero
La Lazio si trova in un momento delicato dopo la pesante battuta d’arresto contro il Como, una sconfitta che ha lasciato strascichi anche sul piano psicologico. La squadra di mister Sarri è chiamata a reagire subito, ritrovando compattezza e fiducia per non compromettere gli obiettivi stagionali. In un campionato dove ogni passo falso pesa, i biancocelesti dovranno dimostrare carattere e maturità, cancellando in fretta la serata di Como. Su questo tema abbiamo raccolto le parole di Giuseppe Pancaro, ex difensore e bandiera della Lazio, che ha analizzato il momento della squadra e indicato le chiavi per la ripartenza ai taccuini del quotidiano Il Messaggero.
