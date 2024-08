Calciomercato, adesso è ufficiale: James Rodriguez vestirà la maglia del...

E' stato a lungo un nome accostato alla Lazio ma il direttore sportivo Fabiani non è mai stato pienamente convinto dell'affare: stiamo parlando di James Rodriguez, l'MVP della Copa America persa in finale dalla Colombia ai danni dell'Argentina di Messi. A seguito della rescissione contrattuale con il San Paolo, James è stato diverso tempo senza squadra ma nella giornata di oggi, il Rayo Vallecano ha ufficializzato il suo acquisto.

depositphotos

Dove giocherà James Rodriguez?

Il fantasista colombiano ripartirà dal campionato spagnolo, precisamente dal Rayo Vallecano. In vista del mondiale 2026, James ha voluto fortemente il ritorno in Europa: le ultime due esperienze all'Olympiacos e all'Everton non sono andate secondo i suoi piani, per questo James ha voglia di tornare a fare la differenza anche in Europa.

Il post Instagram del Rayo Vallecano