Lazio, Baroni a Danz:"troppo Bologna oggi! Su i tifosi..."

Dopo aver conquistato con determinazione l’accesso ai quarti di finale di Europa League, la squadra di mister Baroni ha faticato a portare a casa i tre punti nella sfida contro il Bologna, disputata al Dall’Ara. La Lazio, sebbene approcci la partita con la giusta grinta e rimanga concentrata per i primi 45 minuti, si trova comunque a chiudere il primo tempo sotto di un gol. Il rientro dagli spogliatoi, però, non porta fortuna: in soli tre minuti, il Bologna segna due gol, infliggendo un duro colpo alle speranze di rimonta della squadra capitolina. Forte del vantaggio e spinto dall’entusiasmo del proprio pubblico, il Bologna sfrutta ogni occasione, complice anche la stanchezza evidente dei ragazzi di Baroni, che avevano dato tutto giovedì contro il Viktoria Plzen. Il Bologna, quindi, chiude la partita con un ampio margine di cinque gol, infliggendo una sconfitta pesante alla Lazio. Nonostante le difficoltà, la tifoseria biancoceleste non fa mai mancare il proprio supporto alla squadra, incitandola per tutti i 90 minuti. Alla fine del match, i giocatori si radunano sotto il settore ospiti che li continua a caricare dimostrando grande fede in vista delle prossime sfide di campionato e dei prossimi impegni europei. Al termine della partita, mister Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn, analizzando la prestazione della sua squadra e cercando di guardare con ottimismo alle prossime partite, nonostante la pesante sconfitta.

Sulla gara

“La partita può essere riassunta così: nel primo tempo siamo stati in partita, ma dopo il loro gol hanno avuto più energia di noi e correvano il doppio. Mentalmente siamo crollati, troppo Bologna oggi. Una squadra che sta davvero bene.”

Su Marusic e l’infortunio di Tavares

“Marusic aveva un piccolo problema, era un dubbio, e siamo arrivati con il fiato corto. Abbiamo fatto tante partite e viaggi, ma non deve diventare un alibi. Conosco i miei giocatori, ma oggi il Bologna è stato troppo. Arrivavano sempre prima sui palloni, erano molto reattivi. E anche episodi come il palo di Zaccagni e le due occasioni di Adam ci sono andati contro. Mi dispiace per il crollo mentale, ma è comprensibile.”

Su Isaksen

“Era stanco, durante la settimana aveva qualche piccolo acciacco e avevo altri giocatori a rischio infortunio. Hysaj lo potevo forzare, ma rischiavo. Lo stesso vale per Taty: era in panchina, ma indisponibile. Preferisco perdere una partita piuttosto che rischiare di perdere i giocatori.”

Sulla sosta

“Non sono preoccupato dopo questa partita, la sosta arriva nel momento giusto. Lavoreremo per recuperare, perché tutte le squadre arrivano un po’ corte quando si gioca ogni tre giorni.”

Sui tifosi