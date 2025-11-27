Strakosha: "Gli anni più belli della mia carriera alla Lazio. Ringrazierò sempre Inzaghi"

Attualmente in forza all'AEK Atena, Thomas Strakosha ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, in cui ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi chiaramente sugli anni in biancoceleste, i migliori, a detta dell'estremo difensore albanese.

La Lazio di Immobile Luis Alberto e Milinkovi-Savic? Mi sono divertito un sacco a giocare con loro, forse sono stati gli anni più belli della mia carriera. Il più forte, però, a livello tecnico per me è stato Pedro. Impressionante.

Inzaghi mi ha fatto esordire: è uno che scherza molto, ti toglie la pressione di dosso. Lo ringrazierò per sempre. Sta facendo benissimo in Arabia, merita la carriera che sta avendo. Spero di aver contribuito in minima parte. Sono stati dieci anni bellissimi alla Lazio. Il rammarico di non essere rimasto a vita? No, sapevo che sarei tornato a casa prima o poi. Andare via di casa a 16 anni non è stato semplice, ma mi ha aiutato a crescere come uomo. Ci sentiamo ancora tutti, anche se della mia Lazio ormai non è rimasto quasi nessuno.

Dopo l'infortunio in Premier, ho perso quasi un anno di carriera. Lì sono stato preso dai dubbi: tornerò mai quello di prima? Ora all'Aek Atena sono tornato ad essere felice…e in campo si vede.

È pieno di ex Serie A: Joao Mario, Jovic, Brignoli, Pereyra, Marin. Siamo tanti, scherziamo sempre. Ho scelto l'Albania per la mia famiglia, ma sono nato ad Atene: questa è casa mia. Mi ha sorpreso il livello del campionato: non mi aspettavo fosse migliorato così tanto. Ve lo garantisco: le grandi squadre greche non hanno nulla da invidiare ai club di Italia, Spagna o Inghilterra.