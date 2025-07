Dele-Bashiru: "Bisogna adattarsi alle nuove tattiche, spero di crescere in zona gol"

Una serata difficile per il Comandante e per la sua Lazio, infatti, l'amichevole contro il Fenerbahce di Mourinho è terminata con la sconfitta dei biancocelesti per 1-0. In merito al match si è espresso ai microfoni di Lazio Style Channel Fisayo Dele-Bashiru.

Dele-Bashiru a Lazio Style Channel

Su Fenerbahce-Lazio

Sicuramente è stata una gara difficile per la squadra contro un club complicato ma è stato un modo per mettere ancora più minuti nelle gambe e migliorare ogni giorno, bisogna adattarsi alle nuove tattiche ed allenarsi.

Il suo pensiero su Maurizio Sarri e sulla nuova Lazio

É un mister di altissimo livello, tutti sono felicissimi di averlo qui. Per un calciatore come me che non ha avuto tanta esperienza è veramente importante concentrarsi, allenarsi ed essere ascoltato. Credo che se continuerò ad ascoltarlo e a seguirlo potrò migliorare molto.

Sugli obiettivi per la nuova stagione