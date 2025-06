Sen. Occhiuto (FI): "Lotito va ammirato, ingenerose le polemiche dei tifosi della Lazio…"

La Lazio sarà impossibilitata ad operare sul mercato scatenando e acuendo le polemiche dei tifosi biancocelesti. La recenti dichiarazioni del patron non hanno bloccato le proteste di molti supporters laziali che via social e radio in questi giorni stanno manifestando il loro malcontento per la gestione da ormai 21 anni della società biancoceleste.

Lo striscione di questa mattina contro Lotito

Questa mattina sotto la sede di Forza Italia, partito in cui è senatore Claudio Lotito, è apparso uno striscione che recitava: “Forza Italia: libera la Lazio”. È il secondo striscione nel giro di poche settimane che viene posto davanti a sedi politiche, la scorsa volta collocato a Montecitorio.

Le parole del senatore di FI Mario Occhiuto su Lotito

Non dello stesso avviso dei tifosi laziali è il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto il quale sulle colonne di Agenparl ha commentato la protesta contro Lotito: