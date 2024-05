Ufficiale, Barcellona: addio a Xavi e scelto il nuovo tecnico

Attraverso un comunicato ufficiale, la società catalana ha annunciato di aver sollevato Xavi dall'incarico di allenatore della prima squadra, con il tecnico spagnolo che rinuncerà a 9 milioni di euro previsti per il prossimo anno di contratto. Al suo posto è pronto a subentrare Hansi Flick, ex allenatore del Bayern Monaco, che è senza incarico da settembre 2023 dopo essere stato licenziato dalla nazionale tedesca.

Flick guadagnerà 3.5 milioni netti a stagione e diventerà il terzo allenatore germanico della storia del Club dopo Hennes Weisweiler (1975) e Udo Lattek (1981-83).

L'FC Barcelona e Hansi Flick hanno raggiunto un accordo affinché il tedesco diventi l'allenatore della prima squadra di calcio maschile fino al 30 giugno 2026. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto presso gli uffici del Club accompagnato dal presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta; il primo vicepresidente responsabile dell’area sportiva, Rafa Yuste e il direttore sportivo del Club, Anderson Luís de Souza, Deco.

Portando Hansi Flick come allenatore, l'FC Barcelona ha scelto un uomo ben noto per lo stile di gioco intenso e audace delle sue squadre, che gli ha portato grandi successi a livello di club e internazionale, vincendo praticamente tutto quello che c'era da vincere nel mondo del calcio.

Nato a Heidelberg, in Germania, nel 1965, Flick ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 1996 come giocatore-allenatore dell'FC Victoria Bammental. Nel 2000 è passato all'Hoffenheim dove è rimasto per cinque stagioni prima di trasferirsi all'RB Salisburgo per entrare a far parte dello staff tecnico sotto Giovanni Trapattoni e Lothar Matthäus.