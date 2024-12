Vigilia del big match tra Lazio e Inter in scena domani, lunedì 16 dicembre, alle 20.45 tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma che si vestirà per le grandi occasioni con 60.000 spettatori attesi. La squadra di Baroni è chiamata ad affrontare ancora una volta una delle prime della classe, dopo il doppio confronto con il Napoli e l'insidiosa trasferta di Amsterdam, ovunque ha trionfato, non c'è sosta perché dovrà vedersela con l'ex Inzaghi.

L'allenamento di rifinitura in vista dell'Inter

Questo pomeriggio al Centro Sportivo di Formello si è svolta la rifinitura in vista dell'Inter. Baroni può sorridere con tutti i campanelli di allarme che avevano iniziato a suonare nei giorni scorsi che si sono acquietati con l'infermeria che non preoccupa. Solo Vecino, Romagnoli e Patric hanno inizialmente svolto un lavoro differenziato per poi affrancarsi regolarmente al gruppo per la seduta e le prove tattiche. Baroni dovrà fare a meno di Castellanos, fuori per squalifica, al suo posto spazio a Noslin confermato nel ruolo di prima punta, alle sue spalle non ci sarà Dia ma l'evergreen Pedro reduce dalla meravigliosa prestazione della Johan Crujiff Arena. Per il resto sarà quasi la solita Lazio formato campionato con Zaccagni e Isaksen sulle fasce; in mediana confermata la solida coppia Guendouzi-Rovella, mentre nel reparto difensivo l'unica novità è rappresentata da Patric al posto di Romagnoli, non ancora al 100% fisicamente, che sarà affiancato da Gila; ai lati Marusic e Nuno Tavares.

